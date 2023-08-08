Два человека погибли и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
14:12 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Астрахани, два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.
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