Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
14:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщина, пострадавшая от укуса акулы на одном из пляжей Нью-Йорка, доставлена в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на городскую полицию и департамент парков и отдыха.
По их данным, акула укусила 50-летнюю женщину за ногу в понедельник в 17:49 по местному времени (00:49 мск) у берегов пляжа Рокуэй-Бич. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинский центр Jamaica Hospital Medical Center.
Полиция обязала отдыхающих покинуть пляж. Поиски акулы велись с вертолета, однако они оказались безуспешными. «Несмотря на пугающий инцидент, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что нападения акул на пляже Рокуэй-Бич — крайне редкое явление», — заявили в департаменте парков и отдыха.
Пляж Рокуэй-Бич уже был закрыт для посетителей в прошлом году по причине появления в его зоне акул. Повышение их активности было обусловлено ростом температуры воды из-за жаркой погоды, а также возвращением людей на пляжи после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.
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