ВС РФ отразили 18 атак ВСУ у Артемовска, Клещеевки, Зайцево

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные на донецком направлении успешно отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ у Артемовска (украинское название — Бахмут), Клещеевки и Зайцево, уничтожено до 210 бойцов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск в ДНР. «Уничтожено до 210 военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты, 6 пикапов и 3 гаубицы Д-30», — добавил официальный представитель оборонного ведомства.