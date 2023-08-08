В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой
15:12 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка. Об этом сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.
Согласно его данным, которые привело агентство Синьхуа, госпитализированный мужчина и еще пять человек, находившихся с ним в тесном контакте, изолированы.
Ранее, 29 июня, лабораторные исследования подтвердили диагноз «бубонная чума» у 21-летнего пастуха в Гоби-Алтайском аймаке (регионе) Монголии. В связи с этим специалисты центра еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и употребления их мяса в пищу.
По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границах с РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.
За период с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии заболели девять человек, из них четверо умерли.
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