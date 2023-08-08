Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
15:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.
Правительству при этом поручается принять меры по снижению влияния на экономику РФ последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров.
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