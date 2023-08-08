Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

Правительству при этом поручается принять меры по снижению влияния на экономику РФ последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров.