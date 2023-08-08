Страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Китая — МИД КНР
16:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Китая, если хотят решить проблему торгового дисбаланса. Об этом заявили в офисе официальных представителей МИД КНР.
«В последние годы ЕС ужесточил экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, что является прямой причиной снижения потенциала европейского экспорта в КНР и возникновения торгового дисбаланса. Если европейская сторона действительно хочет решить данную проблему, она должна не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
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