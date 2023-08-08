Литва просит посредничества ЕС по транзиту украинского зерна через Клайпедский порт

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва просит посредничества ЕС в переговорах с Польшей по вопросу транзита зерна Украины через Клайпедский государственный морской порт. Об этом агентству BNS заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

«С учетом того, что нам несколько затруднительно договориться [с Польшей] на двустороннем уровне, мы направили наши предложения Еврокомиссии, которая по сути и отвечает за открытие и поддержание коридоров солидарности», — сказала она.