Сбербанк заплатит предпринимателям за покупки по бизнес-картам

16:30

Сбербанк поможет предпринимателям заработать до 20 тыс. руб. до конца года за покупки по бизнес-картам. В рамках специального предложения бизнесмены смогут получать повышенный кешбэк 10% с каждой покупки до конца года, если откроют дебетовую бизнес-карту до 30 сентября 2023 года. Кешбэк вернется на счет бонусами по курсу 1 бонус = 1 рубль.



Кешбэк будет начисляться дополнительно к стандартным 0,5% по условиям программы «Бизнес-кешбэк». Повышенный кешбэк получат юридические лица или индивидуальные предприниматели, у которых раньше не было бизнес-карты или она была закрыта (заблокирована, прекратила действие) за полгода до начала акции.

«Наше предложение станет еще одним источником дохода для предпринимателей, который к тому же не потребует от них специальных усилий, – отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка. – Достаточно открыть дебетовую бизнес-карту, подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» в интернет-банке СберБизнес и расплачиваться картой за покупки. Бонусы будут накапливаться автоматически — увидеть их количество можно в личном кабинете интернет-банка. Как только на счете накопится 3 тыс. баллов, их можно будет конвертировать в рубли».

Всего за четыре года действия программы «Бизнес-кешбэк» корпоративные клиенты Сбера обменяли полученные бонусы на 1,7 млрд руб., в том числе 690 млн руб. в 2022 году. Больше всего бонусов предприниматели получили за покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, на станциях техобслуживания, в магазинах товаров для дома, автозапчастей и стройматериалов, в ресторанах, кафе и на автозаправках.