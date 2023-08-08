Сбербанк заплатит предпринимателям за покупки по бизнес-картам
16:30 08.08.2023
Сбербанк поможет предпринимателям заработать до 20 тыс. руб. до конца года за покупки по бизнес-картам. В рамках специального предложения бизнесмены смогут получать повышенный кешбэк 10% с каждой покупки до конца года, если откроют дебетовую бизнес-карту до 30 сентября 2023 года. Кешбэк вернется на счет бонусами по курсу 1 бонус = 1 рубль.
Кешбэк будет начисляться дополнительно к стандартным 0,5% по условиям программы «Бизнес-кешбэк». Повышенный кешбэк получат юридические лица или индивидуальные предприниматели, у которых раньше не было бизнес-карты или она была закрыта (заблокирована, прекратила действие) за полгода до начала акции.
«Наше предложение станет еще одним источником дохода для предпринимателей, который к тому же не потребует от них специальных усилий, – отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка. – Достаточно открыть дебетовую бизнес-карту, подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» в интернет-банке СберБизнес и расплачиваться картой за покупки. Бонусы будут накапливаться автоматически — увидеть их количество можно в личном кабинете интернет-банка. Как только на счете накопится 3 тыс. баллов, их можно будет конвертировать в рубли».
Всего за четыре года действия программы «Бизнес-кешбэк» корпоративные клиенты Сбера обменяли полученные бонусы на 1,7 млрд руб., в том числе 690 млн руб. в 2022 году. Больше всего бонусов предприниматели получили за покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, на станциях техобслуживания, в магазинах товаров для дома, автозапчастей и стройматериалов, в ресторанах, кафе и на автозаправках.
НОВОСТИ
- 17:40 08.08.2023
- ЦБ повышением ключевой ставки среагировал на разогрев инфляции — Путин
- 17:12 08.08.2023
- Доля юаня на валютном рынке РФ выросла до 44% в июле с 39,8% в июне — ЦБ
- 17:00 08.08.2023
- Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака
- 16:55 08.08.2023
- С начала программы реновации москвичи приобрели в новостройках более 5600 машиномест
- 16:45 08.08.2023
- Собянин: Для московских выпускников запустили семь электронных услуг
- 16:32 08.08.2023
- Литва просит посредничества ЕС по транзиту украинского зерна через Клайпедский порт
- 16:12 08.08.2023
- Мятежники в Нигере отказали делегациям ООН и ЭКОВАС во въезде в страну
- 16:00 08.08.2023
- Страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Китая — МИД КНР
- 15:32 08.08.2023
- Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
- 15:12 08.08.2023
- В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать