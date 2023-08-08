С начала программы реновации москвичи приобрели в новостройках более 5600 машиномест

16:55

В домах, построенных по программе реновации жилищного фонда Москвы, москвичи смогли приобрести уже более 5600 машиномест. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, жители расселяемых домов получают приоритетное право на покупку машиномест в реновационных новостройках со скидкой 40%.

«На каждую квартиру можно приобрести до двух машиномест со скидкой. С начала программы жильцами приобретено более 5,6 тыс. машиномест, в том числе с начала 2023 года – порядка 1,4 тыс. машиномест», – сообщил Левкин.

Купить место на подземной парковке можно только после получения подтверждающих документов на новую квартиру. Это может быть как договор социального найма, так и документы о праве собственности. По словам Сергея Левкина, дома по программе реновации обеспечиваются парковочными местами и всей необходимой инфраструктурой.

По словам председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, члена Общественной палаты Москвы Валерия Теличенко, машиноместа на подземных парковках домов, построенных по программе реновации, могут купить как собственники квартир в новостройках по реновации, так и наниматели. «Если в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления на приобретение определенного машиноместа поступило еще одно или несколько заявлений от других участников программы реновации в отношении этого же машиноместа, покупатель будет определен по итогам проведения аукциона», – сообщил Теличенко.

Согласно его данным, воспользоваться правом покупки можно в течение 12 месяцев с момента заключения первого договора на квартиру в новостройке, где планируется приобретать машиноместо. После этого нереализованные машиноместа поступят в свободную продажу и их смогут купить желающие.