Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции по контролю за оборотом табака, это отражено в новом полном названии службы. Соответствующие изменения утверждены указом главы государства, опубликованным на официальном портале правовой информации.

Решение принято для совершенствования госуправления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В частности, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка переименована в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками или Росалкогольтабакконтроль. На нее дополнительно возложены функции «по контролю в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», говорится в указе.