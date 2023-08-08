Доля юаня на валютном рынке РФ выросла до 44% в июле с 39,8% в июне — ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Структура биржевого валютного рынка в России продолжила изменяться, доля юаня выросла до нового максимума — с 39,8% в июне до 44% в июле. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что с 1 августа 2023 г. по 31 января 2024 г. Банк России, помимо регулярных операций по покупке — продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила, будет ежедневно продавать юани на сумму 2,3 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для их размещения Минфином России в разрешенные финансовые активы внутри экономики страны.