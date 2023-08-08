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НОВОСТИ

ЕС укрепляет свою энергобезопасность за счет накопления газа в украинских хранилищах

18:45 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) официально подтвердила, что западные компании используют газохранилища на Украине для хранения своего газа. Об этом написал в соцсети X («икс», ранее Twitter) замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Я приветствую тот факт, что европейские газовые трейдеры все больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — написал он.

По его словам, этого удалось добиться за счет «активного диалога между трейдерами и сотрудничества ЕС — Украина».

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