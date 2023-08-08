ЕС укрепляет свою энергобезопасность за счет накопления газа в украинских хранилищах
18:45 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я приветствую тот факт, что европейские газовые трейдеры все больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — написал он.
По его словам, этого удалось добиться за счет «активного диалога между трейдерами и сотрудничества ЕС — Украина».
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