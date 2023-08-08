Индийские ученые считают, что открыли новый вид динозавра
20:04 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Раскопки велись на протяжении более четырех лет в пустыне Тар в районе города Джайсалмер в штате Раджастан. Найденные окаменелости принадлежат динозавру семейства дикреозавридов. Палеонтологам удалось извлечь часть позвоночника древнего животного, кости шеи и туловища, хвост, а также ребра.
Индийские ученые утверждают, что речь идет об обнаружении нового вида дикреозавридов. Они дали ему название Tharosaurus indicus — по названию пустыни Тар, где проводились раскопки, и страны обнаружения.
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