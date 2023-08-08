Индийские ученые считают, что открыли новый вид динозавра

20:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии обнаружили на западе страны останки травоядных динозавров, которые жили 167 млн лет. Об этом сообщило агентство «Пресс траст оф Индиа».

Раскопки велись на протяжении более четырех лет в пустыне Тар в районе города Джайсалмер в штате Раджастан. Найденные окаменелости принадлежат динозавру семейства дикреозавридов. Палеонтологам удалось извлечь часть позвоночника древнего животного, кости шеи и туловища, хвост, а также ребра.

Индийские ученые утверждают, что речь идет об обнаружении нового вида дикреозавридов. Они дали ему название Tharosaurus indicus — по названию пустыни Тар, где проводились раскопки, и страны обнаружения.