Президент Сербии рассказал, что будет, если Украина признает независимость Косова
20:30 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.
«Украина — дружественная нам страна, у нас никогда не было конфликтов или проблем с Украиной, надеюсь, что и не будет, — отметил Вучич, отвечая на вопрос журналистов о возможном признании Киевом независимости Косова. — Представьте, если Украина признает независимость Косова. В один день она потеряет все что было у нее в руках — уровень политического доверия, она в один день все потеряет».
«После этого как он сможет говорить, что придерживается международного права? Никак, — подчеркнул сербский президент. — Я убежден, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук».
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