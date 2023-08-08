0
0
1
НОВОСТИ

Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1 - СМИ

20:50 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский оборонный концерн Rheinmetall («Райнметалль») приобрел 50 танков Leopard 1 («Леопард-1») у бельгийской компании OIP Land Systems. В настоящее время техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена на Украину. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.В конечном счете, как отмечает издание, из 50 танков около 30 единиц техники могут быть доставлены на Украину.

В свою очередь, бельгийская радиостанция «Бизнес АМ» (Business AM), со ссылкой на собственные источники сообщила, что Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые были выкуплены «по бросовым ценам» неназванной «третьей страной». Танки, как указывала радиостанция, находились на складе компании OIP Land Systems в Турне, где они прошли первичное восстановление и были проданы неназванной стране. Бельгийское правительство, по ее данным, «не имеет никакого отношения к этой сделке». Компания отмечает, что танки были выкуплены по «15 тысяч евро за штуку», фактически по цене металлолома. Теперь, по данным радиостанции, они будут поставлены на Украину через Италию и Германию, где им «попутно установят новое вооружение».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 08.08.2023
Президент Сербии рассказал, что будет, если Украина признает независимость Косова
0
89
20:04 08.08.2023
Индийские ученые считают, что открыли новый вид динозавра
0
113
18:45 08.08.2023
ЕС укрепляет свою энергобезопасность за счет накопления газа в украинских хранилищах
0
221
17:40 08.08.2023
ЦБ повышением ключевой ставки среагировал на разогрев инфляции — Путин
0
323
17:12 08.08.2023
Доля юаня на валютном рынке РФ выросла до 44% в июле с 39,8% в июне — ЦБ
0
345
17:00 08.08.2023
Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака
0
307
16:55 08.08.2023
С начала программы реновации москвичи приобрели в новостройках более 5600 машиномест
0
298
16:45 08.08.2023
Собянин: Для московских выпускников запустили семь электронных услуг
0
325
16:32 08.08.2023
Литва просит посредничества ЕС по транзиту украинского зерна через Клайпедский порт
0
388
16:30 08.08.2023
Сбербанк заплатит предпринимателям за покупки по бизнес-картам
0
326

Возврат к списку