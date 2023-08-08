Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1 - СМИ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский оборонный концерн Rheinmetall («Райнметалль») приобрел 50 танков Leopard 1 («Леопард-1») у бельгийской компании OIP Land Systems. В настоящее время техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена на Украину. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.В конечном счете, как отмечает издание, из 50 танков около 30 единиц техники могут быть доставлены на Украину.

В свою очередь, бельгийская радиостанция «Бизнес АМ» (Business AM), со ссылкой на собственные источники сообщила, что Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые были выкуплены «по бросовым ценам» неназванной «третьей страной». Танки, как указывала радиостанция, находились на складе компании OIP Land Systems в Турне, где они прошли первичное восстановление и были проданы неназванной стране. Бельгийское правительство, по ее данным, «не имеет никакого отношения к этой сделке». Компания отмечает, что танки были выкуплены по «15 тысяч евро за штуку», фактически по цене металлолома. Теперь, по данным радиостанции, они будут поставлены на Украину через Италию и Германию, где им «попутно установят новое вооружение».