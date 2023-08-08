Эрдоган рассказал, как можно вывести зерновую сделку из тупика

21:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, действие которой было приостановлено 17 июля. При этом в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. Трансляцию выступления вел телеканал TRT.

«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган.