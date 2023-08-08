Эрдоган рассказал, как можно вывести зерновую сделку из тупика
21:46 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал Эрдоган.
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