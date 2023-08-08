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Турция собирается четко соблюдать Конвенцию Монтрё, чтобы не допустить распространение конфликта

22:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция с начала украинского кризиса стала ключевой страной в вопросе его урегулирования, в частности, она строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах, что позволило не допустить распространения конфликта на бассейн Черного моря. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. Трансляцию выступления вел телеканал TRT.

«Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса. Переговоры [по Украине в марте 2022 года], которые мы организовали, были попыткой прекращения кровопролития. Черноморская зерновая инициатива позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей. Позиция Турции четкая и принципиальная. Мы не хотим видеть больше крови и слез. Распространение войны на бассейн Черного моря станет катастрофой для всего региона. Четко соблюдая Конвенцию Монтрё, мы не позволили допустить распространения трагедии», — отметил Эрдоган.

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