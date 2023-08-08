235 тыс тонн пшеницы из России будет поставлено по контракту в Египет

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет заключил соглашение о закупке 235 тыс. тонн пшеницы из России. Об этом сообщило управление снабжения египетского министерства снабжения и внутренней торговли.

По заявлению ведомства, «контракт на закупку российской пшеницы заключен в соответствии с международной практикой». Согласно договору, 175 тыс. тонн пшеницы из России будут доставлены в египетские порты в период с 15 по 30 сентября, а вторая партия — 60 тыс. тонн — с 1 по 15 октября.