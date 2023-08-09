Глава NASA: Космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем

23:10 Источник: Интерфакс

Глава NASA Билл Нельсон усомнился, что Россия способна составить конкуренцию США и Китаю в высадке людей на Южном полюсе Луны.

"Я не думаю, что есть много людей на данный момент, которые могли бы сказать, что Россия действительно готова отправить космонавтов на Луну в сроки, в которые планируем мы, или, возможно, мог бы Китай. Я думаю, что космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что США и Россия давно и плодотворно сотрудничают в космосе и пожелал успехов российской миссии "Луна-25".