Глава NASA: Космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем
23:10 08.08.2023 Источник: Интерфакс
"Я не думаю, что есть много людей на данный момент, которые могли бы сказать, что Россия действительно готова отправить космонавтов на Луну в сроки, в которые планируем мы, или, возможно, мог бы Китай. Я думаю, что космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-конференции во вторник.
Он отметил, что США и Россия давно и плодотворно сотрудничают в космосе и пожелал успехов российской миссии "Луна-25".
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