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В годовщину бомбардировки Нагасаки премьер Японии вновь обвинил РФ в ядерных угрозах

07:10 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с видеообращением на церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки города Нагасаки, вновь обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия.

«Раскол по ядерному разоружению в международном сообществе углубляется, и на фоне ядерных угроз со стороны России путь к миру без ядерного оружия становится еще тяжелее», — заявил Кисида, который из-за тайфуна «Канун» не смог в этом году лично присутствовать на памятных мероприятиях в Нагасаки.

Глава японского правительства также в очередной раз пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Кроме того, Кисида заверил, что и впредь будет прилагать все усилия для создания мира без ядерного оружия.

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