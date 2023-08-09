В годовщину бомбардировки Нагасаки премьер Японии вновь обвинил РФ в ядерных угрозах

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с видеообращением на церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки города Нагасаки, вновь обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия.



«Раскол по ядерному разоружению в международном сообществе углубляется, и на фоне ядерных угроз со стороны России путь к миру без ядерного оружия становится еще тяжелее», — заявил Кисида, который из-за тайфуна «Канун» не смог в этом году лично присутствовать на памятных мероприятиях в Нагасаки.



Глава японского правительства также в очередной раз пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Кроме того, Кисида заверил, что и впредь будет прилагать все усилия для создания мира без ядерного оружия.



