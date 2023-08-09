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НОВОСТИ

В Подмосковье была пресечена попытка Киева атаковать двумя БПЛА - МО РФ

07:15 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Московской области, средства ПВО уничтожили два беспилотника.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — сказали в Минобороны.

По данным МО РФ, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

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