В Подмосковье была пресечена попытка Киева атаковать двумя БПЛА - МО РФ
07:15 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — сказали в Минобороны.
По данным МО РФ, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».
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