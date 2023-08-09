В Подмосковье была пресечена попытка Киева атаковать двумя БПЛА - МО РФ

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Московской области, средства ПВО уничтожили два беспилотника.



«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — сказали в Минобороны.



По данным МО РФ, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».



