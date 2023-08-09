В Москве, в Татарстане и на Урале живут самые финансово грамотные россияне - исследование
07:20 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Жители республики Татарстан высоко оценили свое умение распоряжаться деньгами. 89% респондентов из этого региона довольны знаниями и навыками в части управления капиталом, планирования бюджета и инвестирования. С этим согласились также 70% опрошенных из Челябинской области, 66% из Свердловской области, 61% из Москвы и 58% из Нижегородской области», — говорится в исследовании.
Отмечается, что критичнее других себя оценили жители Волгоградской области: сообщили о существенной (21%) или незначительной (45%) нехватке навыков эффективно распоряжаться финансами. Такой взгляд на свои отношения с деньгами разделяют соответственно 20% и 42% респондентов из Санкт-Петербурга, 15% и 47% из Республики Башкортостан, 13% и 45% из Краснодарского края, 10% и 43% из Воронежской области.
Тройку регионов, жители которых чаще признавались, что теряют деньги из-за пробелов в навыках управления бюджетом, возглавила Саратовская область (58%). Хотя лишь 43% респондентов из региона заявили, что им существенно (13%) или незначительно (30%) не хватает финансовых знаний. Далее в антирейтинге потерь следуют Волгоградская область (55%) и Республика Башкортостан (53%).
68% респондентов из Татарстана, 64% из Челябинской области и 62% из Красноярского края заявили, что никогда не сталкивались с убытками. Правда, и оценка своих финансовых знаний и навыков в этих регионах сравнительно высокая (89%, 71% и 53% соответственно). О желании повысить свой уровень финансовой грамотности сообщили 81% опрошенных из Волгоградской области, 76% из Башкортостана и 74% из Саратовской области. В среднем по стране этот показатель составляет 63%.
Исследование проводилось среди 1,2 тыс. респондентов из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет.
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