0
0
147
НОВОСТИ

На следующей неделе ожидаются новые обвинения против Трампа

08:10 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдвижение новых уголовных обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о предполагаемом давлении на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов 2020 года может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис сообщила, что вопрос о выдвижении обвинений будет решен до 1 сентября. По информации газеты, большому жюри, которому предстоит принять это решение, осталось допросить двух свидетелей. Предварительно их появление перед присяжными намечено на следующую неделю, после чего планируется выдвижение обвинений.

Всего по делу о давлении на должностных лиц Джорджии обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из окружения Трампа, а также самому экс-президенту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:05 09.08.2023
В Китае сообщили о дефляции - СМИ
0
45
09:00 09.08.2023
Проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей не поддержали в кабмине
0
58
08:30 09.08.2023
Генсек ООН не упомянул о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии
0
135
08:20 09.08.2023
На время проведения ВЭФ в с 8 сентября во Владивостоке будут закрыты небо и море
0
141
07:20 09.08.2023
В Москве, в Татарстане и на Урале живут самые финансово грамотные россияне - исследование
0
216
07:15 09.08.2023
В Подмосковье была пресечена попытка Киева атаковать двумя БПЛА - МО РФ
0
269
07:10 09.08.2023
В годовщину бомбардировки Нагасаки премьер Японии вновь обвинил РФ в ядерных угрозах
0
242
23:10 08.08.2023
Глава NASA: Космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем
0
581
22:30 08.08.2023
235 тыс тонн пшеницы из России будет поставлено по контракту в Египет
0
565
22:00 08.08.2023
Турция собирается четко соблюдать Конвенцию Монтрё, чтобы не допустить распространение конфликта
0
635

Возврат к списку