На следующей неделе ожидаются новые обвинения против Трампа

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдвижение новых уголовных обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о предполагаемом давлении на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов 2020 года может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает газета The New York Times.



Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис сообщила, что вопрос о выдвижении обвинений будет решен до 1 сентября. По информации газеты, большому жюри, которому предстоит принять это решение, осталось допросить двух свидетелей. Предварительно их появление перед присяжными намечено на следующую неделю, после чего планируется выдвижение обвинений.



Всего по делу о давлении на должностных лиц Джорджии обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из окружения Трампа, а также самому экс-президенту.



