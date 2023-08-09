На время проведения ВЭФ в с 8 сентября во Владивостоке будут закрыты небо и море
08:20 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На период подготовки и проведения Восточного экономического форума в Приморском крае вводятся повышенные меры безопасности. Одна из них — запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком. Временный режим ограничения полетов вводится с 0:00 8 сентября до 24:00 13 сентября», — говорится в сообщении.
Исключение составят суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО. В тот же период вводятся ограничения на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик, движение большегрузов, проведение земляных работ.
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