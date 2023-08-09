Генсек ООН не упомянул о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии
08:30 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Гутерриш адресовал речь участникам мероприятия, посвященного бомбардировке Хиросимы, в которой также не сказал об ответственности США.
«Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны. Перед лицом этих угроз мировое сообщество должно говорить единым голосом. Любое применение ядерного оружия неприемлемо, — отметил генсек ООН. — Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства соревнуются в создании еще более опасного оружия. До полной ликвидации ядерного оружия страны должны взять на себя обязательства никогда не применять его».
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