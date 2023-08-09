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Глава Комитета начштабов ВС США считает преждевременным подводить итоги наступления Киева

09:20 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли считает пока еще преждевременным подводить итоги относительно попыток Киева провести наступление. Такое мнение он выразил в интервью журналистам газеты The Washington Times, опубликованном во вторник.

«Это еще не закончилось. И я думаю, так или иначе пока еще преждевременно говорить о победе или поражении. Это еще не все», — сказал генерал. Он полагает, что ВСУ «ведут боевые действия при взаимодействии различных видов войск, что очень-очень трудно». «И они проходят через очень плотные минные поля, что, очевидно, очень опасно», — добавил Милли. По его мнению, «российские и украинские силы ведут очень интенсивные боевые действия, что очень дорого обходится обеим сторонам».

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