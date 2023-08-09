В Китае сообщили о дефляции - СМИ

09:05 Источник: Газета.Ru

Китай после ухудшения внешней торговли сообщил о дефляции, сообщает телеканал CCTV. Отмечается, что продукты питания подешевели на 1,7%, в то время как услуги подорожали на 1,2%.

В последний раз Китай сталкивался с дефляцией в период мирового кризиса 2008-2009 годов. Также отмечается, что экспорт в стране в годовом выражении упал на 14,5%, а импорт — на 12,4%. Газета.Ru