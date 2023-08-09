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Ограничение добычи урана в Аризоне помешает США сократить зависимость от РФ — сенатор

10:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на разработку урановых месторождений в северной части американского штата Аризона по решению президента Джо Байдена помешает США сократить зависимость от экспорта России. Такое мнение выразил во вторник американский сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг).

«Президент Байден снова помогает нашим врагам, лишая американцев доступа к ресурсам, которые нам нужны. Мы сейчас импортируем в три раза больше урана из России, чем производим. Сенат проголосовал за наращивание производства урана в стране для сокращения нашей зависимости от России. Однако президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важнейших полезных ископаемых, чтобы удовлетворить своих сторонников из числа левых. Сейчас не время ограничивать доступ к американским ресурсам», — говорится в заявлении законодателя, опубликованном на сайте комитет по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США. Баррассо является в нем старшим республиканцем.

Байден ранее распорядился создать новый заповедник в Аризоне площадью свыше 4 тыс. кв. км. Как сообщили ранее представители Белого дома, особый статус будет присвоен этой территории в связи с тем, что на ней расположены 300 культурных объектов, которые рассказывают об истории и жизни коренных народов Америки.

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