Ограничение добычи урана в Аризоне помешает США сократить зависимость от РФ — сенатор
10:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на разработку урановых месторождений в северной части американского штата Аризона по решению президента Джо Байдена помешает США сократить зависимость от экспорта России. Такое мнение выразил во вторник американский сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг).
«Президент Байден снова помогает нашим врагам, лишая американцев доступа к ресурсам, которые нам нужны. Мы сейчас импортируем в три раза больше урана из России, чем производим. Сенат проголосовал за наращивание производства урана в стране для сокращения нашей зависимости от России. Однако президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важнейших полезных ископаемых, чтобы удовлетворить своих сторонников из числа левых. Сейчас не время ограничивать доступ к американским ресурсам», — говорится в заявлении законодателя, опубликованном на сайте комитет по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США. Баррассо является в нем старшим республиканцем.
Байден ранее распорядился создать новый заповедник в Аризоне площадью свыше 4 тыс. кв. км. Как сообщили ранее представители Белого дома, особый статус будет присвоен этой территории в связи с тем, что на ней расположены 300 культурных объектов, которые рассказывают об истории и жизни коренных народов Америки.
НОВОСТИ
- 10:32 09.08.2023
- ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму
- 10:20 09.08.2023
- СМИ сообщили о грядущем росте цен на чай и кофе
- 10:05 09.08.2023
- Стоимость поездки на такси достигла десятилетнего максимума
- 09:49 09.08.2023
- Собянин: при попытке пролета на город двух боевых беспилотников оба сбиты силами ПВО
- 09:36 09.08.2023
- Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
- 09:20 09.08.2023
- Глава Комитета начштабов ВС США считает преждевременным подводить итоги наступления Киева
- 09:05 09.08.2023
- В Китае сообщили о дефляции - СМИ
- 09:00 09.08.2023
- Проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей не поддержали в кабмине
- 08:30 09.08.2023
- Генсек ООН не упомянул о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии
- 08:20 09.08.2023
- На время проведения ВЭФ в с 8 сентября во Владивостоке будут закрыты небо и море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать