Стоимость поездки на такси достигла десятилетнего максимума
10:05 09.08.2023 Источник: РБК
Стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет (2014-2023 годы), следует из данных Росстата: в июне она достигла 32,53 руб. в расчете на 1 км пути.
Услуги такси непрерывно дорожают с апреля 2021 года. При этом за последние десять лет самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине 2023 года (июнь к январю). Предыдущий рекорд был в январе-июне 2022 года — 2,7%.
По данным «Чек Индекс» (анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс и экспертов-партнеров), средний чек затрат на такси в России за первые шесть месяцев этого года составил 435 руб., что на 4% больше аналогичного периода 2022 года. РБК
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