09:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева.

«Вера Кузьминична скончалась», — сказал собеседник агентства. Место и дата прощания будут известны позднее.