ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего в июне подрыв газопровода в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он по заданию украинских кураторов 23 июня этого года осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.