0
0
2
НОВОСТИ

ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму

10:32 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего в июне подрыв газопровода в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он по заданию украинских кураторов 23 июня этого года осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 09.08.2023
СМИ сообщили о грядущем росте цен на чай и кофе
0
83
10:05 09.08.2023
Стоимость поездки на такси достигла десятилетнего максимума
0
107
10:00 09.08.2023
Ограничение добычи урана в Аризоне помешает США сократить зависимость от РФ — сенатор
0
115
09:49 09.08.2023
Собянин: при попытке пролета на город двух боевых беспилотников оба сбиты силами ПВО
0
132
09:36 09.08.2023
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
0
490
09:20 09.08.2023
Глава Комитета начштабов ВС США считает преждевременным подводить итоги наступления Киева
0
188
09:05 09.08.2023
В Китае сообщили о дефляции - СМИ
0
189
09:00 09.08.2023
Проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей не поддержали в кабмине
0
193
08:30 09.08.2023
Генсек ООН не упомянул о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии
0
255
08:20 09.08.2023
На время проведения ВЭФ в с 8 сентября во Владивостоке будут закрыты небо и море
0
251

Возврат к списку