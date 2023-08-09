В России ожидаемая продолжительность жизни женщин на 6 лет выше, чем у мужчин — Мурашко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель ожидаемой продолжительности женщин в России на шесть лет выше, чем у мужчин. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно на [цифру] до шести лет, по-моему. Конечно же, у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено», — сказал он на форуме «Территория смыслов».

Мурашко добавил, что среди мужчин чаще всего наблюдается более рискованное поведение. Это отражается, прежде всего, при анализе показателей смертности, заметил он.