Путин внес в Думу проект об отмене информирования СЕ о введении военного положения и ЧП
11:05 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона, отменяющего необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений. Документ размещен в думской электронной базе.
Поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации объединенных наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.
Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона «О чрезвычайном положении» также предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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