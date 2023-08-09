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Тайвань провел испытания сверхзвуковой крылатой ракеты HF-3

12:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Тайваня провели испытания сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты HF-3 («Сюнфэн-3»). Об этом сообщил тайваньский телеканал CTS.

По его данным, испытания прошли ранним утром на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун на юге острова. Их проводил Чжуншаньский институт науки и технологий, который является одним из ведущих разработчиков ракетных вооружений на Тайване.

Запуск был произведен около 07:00 по местному времени (около 02:00 мск) с наземной пусковой установки. Учебной целью стал спасательный корабль, размещенный в 50 км от побережья.

HF-3 выпускается в разных вариантах для запуска с наземных и корабельных пусковых установок, также есть модификации для воздушного базирования. Дальность ее полета составляет от 120 до 400 км. Масса ракеты составляет около 1,5 тонны, при этом вес боевой части достигает около 225 кг.

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