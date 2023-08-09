Человеческий фактор привел к взрыву в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде

11:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«К взрыву привел человеческий фактор. Разрушен ангар на площади 1 600 кв. метров, который на территории завода снимала частная фирма», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в медицинских кругах, число пострадавших увеличилось до 16 человек.

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В результате чего в нескольких жилых домах в разных районах города выбило стекла. В настоящее время на заводе объявлена тотальная эвакуация. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к месту взрыва.