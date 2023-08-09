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Исход украинского конфликта не будет зависеть от Киева — обозреватель CNN

12:05 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исход вооруженного конфликта на Украине будет определяться внешними политическими силами, а не Киевом. К такому выводу пришел обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

«Одна из главных трагедий Украины, осуществляющей критическое наступление, которое пока не оправдывает ни ее собственных, ни западных ожиданий, заключается в том, что она не может самостоятельно решать свою судьбу», — пишет Коллинсон.

Обозреватель напоминает, что Киев зависит от крупных поставок вооружений с Запада, а также отмечает важную роль, которую в завершении конфликта сыграет президент России Владимир Путин. «Таким образом, <…> исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах», — считает эксперт. Он также подчеркивает, что затянувшееся и неудачное контрнаступление украинских вооруженных сил может сказаться на поддержке Украины Соединенными Штатами, где в 2024 году пройдут президентские выборы.

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