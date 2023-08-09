ЦБ разработает возможность оплаты ЖКХ цифровыми рублями, выбор будет за гражданами

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России разработает возможность использования шаблонов для автоматизации оплаты услуг ЖКХ цифровыми рублями, выбор будет за гражданами, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«Когда мы говорим о некой автоматизации платежей, вот такие шаблоны мы как Банк России разработаем. Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон или не хочет. Это исключительно выбор человека. Мы начнем с простых шаблонов: оплата ЖКХ, переводы, а дальше будем думать, как эти шаблоны расширять», — сказала она, отметив, что прекратить использовать такой шаблон можно будет в любой момент.