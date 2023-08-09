Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша пытается увязать требования репараций от Германии за ущерб в ходе Второй мировой войны с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила германская газета Handelsblatt.

По данным издания, польские власти пытаются «увязать вопрос украинских репараций с собственными требованиями к Германии» по выплате репараций за преступления в отношении польского населения, совершенные во время Второй мировой войны. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, если бы Варшаве и Берлину удалось достичь соглашения по данному вопросу, оно могло бы стать «важным сигналом» и моделью для решения российско-украинского вопроса.

Как отмечает газета, Муларчик недавно заявил, что украинский конфликт является «секретным оружием Польши» для того, чтобы придать вопросу о германских репарациях международное значение.

Польские власти в сентябре 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,3-1,5 трлн долларов).

Власти ФРГ не раз давали понять, что считают вопросы о выплате дальнейших репараций польской стороне закрытыми, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.