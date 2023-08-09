0
0
143
НОВОСТИ

Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины — СМИ

12:32 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша пытается увязать требования репараций от Германии за ущерб в ходе Второй мировой войны с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила германская газета Handelsblatt.

По данным издания, польские власти пытаются «увязать вопрос украинских репараций с собственными требованиями к Германии» по выплате репараций за преступления в отношении польского населения, совершенные во время Второй мировой войны. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, если бы Варшаве и Берлину удалось достичь соглашения по данному вопросу, оно могло бы стать «важным сигналом» и моделью для решения российско-украинского вопроса.

Как отмечает газета, Муларчик недавно заявил, что украинский конфликт является «секретным оружием Польши» для того, чтобы придать вопросу о германских репарациях международное значение.

Польские власти в сентябре 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,3-1,5 трлн долларов).

Власти ФРГ не раз давали понять, что считают вопросы о выплате дальнейших репараций польской стороне закрытыми, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 09.08.2023
Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад
0
70
13:20 09.08.2023
Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу
0
84
13:10 09.08.2023
Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде
0
106
13:07 09.08.2023
Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года
0
100
13:00 09.08.2023
У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу
0
135
12:20 09.08.2023
ЦБ разработает возможность оплаты ЖКХ цифровыми рублями, выбор будет за гражданами
0
178
12:05 09.08.2023
Исход украинского конфликта не будет зависеть от Киева — обозреватель CNN
0
221
12:00 09.08.2023
Тайвань провел испытания сверхзвуковой крылатой ракеты HF-3
0
205
11:52 09.08.2023
Человеческий фактор привел к взрыву в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде
0
226
11:32 09.08.2023
Экономика Германии больше неконкурентоспособна — глава металлургического союза ФРГ
0
226

Возврат к списку