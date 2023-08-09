0
0
90
НОВОСТИ

У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу

13:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути — для оккупации Западной Украины, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Польши. «Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 09.08.2023
Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад
0
70
13:20 09.08.2023
Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу
0
84
13:10 09.08.2023
Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде
0
106
13:07 09.08.2023
Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года
0
100
12:32 09.08.2023
Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины — СМИ
0
171
12:20 09.08.2023
ЦБ разработает возможность оплаты ЖКХ цифровыми рублями, выбор будет за гражданами
0
178
12:05 09.08.2023
Исход украинского конфликта не будет зависеть от Киева — обозреватель CNN
0
221
12:00 09.08.2023
Тайвань провел испытания сверхзвуковой крылатой ракеты HF-3
0
205
11:52 09.08.2023
Человеческий фактор привел к взрыву в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде
0
226
11:32 09.08.2023
Экономика Германии больше неконкурентоспособна — глава металлургического союза ФРГ
0
226

Возврат к списку