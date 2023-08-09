У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути — для оккупации Западной Украины, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Польши. «Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — сказал он на заседании коллегии военного ведомства.