Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 многоквартирных домов и 4 социальных учреждения получили повреждения в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

«В результате взрыва пострадали <…> четыре социальных учреждения: спорткомплекс „Луч“, 19-я и 21-я школа, Сергиево-Посадский колледж, около 20 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Пострадали около 35 человек.