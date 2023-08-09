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НОВОСТИ

Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде

13:10 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 многоквартирных домов и 4 социальных учреждения получили повреждения в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

«В результате взрыва пострадали <…> четыре социальных учреждения: спорткомплекс „Луч“, 19-я и 21-я школа, Сергиево-Посадский колледж, около 20 многоквартирных домов», — говорится в сообщении. 

Пострадали около 35 человек.

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