Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с февраля 2022 года получила от Запада сотни танков, более 4 тыс. бронемашин, свыше 1 100 орудий артиллерии и десятки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку Киеву.

«С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1 100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства», — сказал глава военного ведомства.