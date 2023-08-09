Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года
13:07 09.08.2023
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Фото пресс-службы департамента
градостроительной политики Москвы
«Введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: ул. Краснодарская, д. 6. Это 11-я новостройка по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы. До конца текущего года в новостройку начнут переселение более 550 жителей района», – отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, в новостройке 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных квартир. Одна однокомнатная и две двухкомнатных квартиры адаптированы для нужд маломобильных граждан. Также в новостройке есть подземная парковка на 178 машиномест.
Территория вокруг дома была благоустроена и озеленена, а во дворе размещены спортивная и детская площадки.
Новостройка расположена в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой – рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро – «Люблино», а также одноименная платформа МЦД-2».
В Люблине по программе реновации передали под заселение уже 10 новостроек, еще семь домов возводятся. В этом районе предстоит расселить 152 дома старого жилого фонда, современное жилье получат почти 30 тыс. горожан.
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