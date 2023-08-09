Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад
13:32 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сирии Башар Асад исключил возможность проведения переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Встреча с [президентом Турции] Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара, — подчеркнул он. — Вступление в переговоры с ним [Эрдоганом] в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии».
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