Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад исключил возможность проведения переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Встреча с [президентом Турции] Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара, — подчеркнул он. — Вступление в переговоры с ним [Эрдоганом] в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии».