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В Софии вновь повредили памятник Советской армии, граждане вышли на его защиту

14:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник Советской армии в Софии, восстановленный в канун Дня Победы по инициативе городской организации Болгарской социалистической партии (БСП) после нападения вандала в феврале, вновь поврежден. Как передает корр. ТАСС, минувшей ночью неизвестный разбил тяжелым предметом плиту, на которой указано, что это памятник «Советской армии — освободительнице» «от признательного болгарского народа».

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила ТАСС, что посольство готовится выразить болгарской стороне официальный протест, требует обнаружить и наказать виновных. «Возмущена и огорчена очередным актом вандализма. Мы готовим официальную ноту в МИД Болгарии, требуем обнаружить и наказать виновных», — сказала дипломат.

Тем временем неравнодушные граждане — представители политического объединения «Левицата!» — установили у подножия монумента палаточный городок, чтобы защитить памятник не только от вандалов, но и местных властей, которые намерены предпринять действия по разрушению монумента и переносу скульптур в музей социалистического искусства.

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