В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв из-за утечки газа
14:12 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв в многоэтажном доме в Советском районе Махачкалы, предварительно, произошел из-за утечки газа, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юсуп Умавов.
Ранее в Минздраве республики сообщали, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.
«Вместе с коллегами нахожусь на месте происшествия на улице Айвазовского, 2. Здесь, по предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего произошел взрыв», — написал Умавов.
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