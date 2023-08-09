В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв из-за утечки газа

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в многоэтажном доме в Советском районе Махачкалы, предварительно, произошел из-за утечки газа, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юсуп Умавов.

Ранее в Минздраве республики сообщали, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.

«Вместе с коллегами нахожусь на месте происшествия на улице Айвазовского, 2. Здесь, по предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего произошел взрыв», — написал Умавов.