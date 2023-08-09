Цена нефти марки Brent на ICE превышала $87 за баррель

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превышала $87 за баррель впервые с 13 апреля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:31 мск, цена Brent росла на 0,99% — до $87,03 за баррель.

К 13:31 мск Brent торговалась на уровне $86,99 (+0,94%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос на 1,34% — до $83,84 за баррель.