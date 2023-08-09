0
0
106
НОВОСТИ

Цена нефти марки Brent на ICE превышала $87 за баррель

14:32 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превышала $87 за баррель впервые с 13 апреля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:31 мск, цена Brent росла на 0,99% — до $87,03 за баррель.

К 13:31 мск Brent торговалась на уровне $86,99 (+0,94%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос на 1,34% — до $83,84 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 09.08.2023
У берегов Канарских островов спасены почти 450 мигрантов
0
21
15:00 09.08.2023
Зеленский сообщил, что заседание ставки «в самом узком составе» обсудило наступление ВСУ
0
66
14:12 09.08.2023
В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв из-за утечки газа
0
141
14:00 09.08.2023
В Софии вновь повредили памятник Советской армии, граждане вышли на его защиту
0
166
13:32 09.08.2023
Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад
0
219
13:20 09.08.2023
Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу
0
201
13:10 09.08.2023
Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде
0
229
13:07 09.08.2023
Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года
0
205
13:00 09.08.2023
У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу
0
259
12:32 09.08.2023
Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины — СМИ
0
278

Возврат к списку