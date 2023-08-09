0
0
44
НОВОСТИ

Зеленский сообщил, что заседание ставки «в самом узком составе» обсудило наступление ВСУ

15:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего «в специальном формате», на котором обсуждалось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 09.08.2023
У берегов Канарских островов спасены почти 450 мигрантов
0
21
14:32 09.08.2023
Цена нефти марки Brent на ICE превышала $87 за баррель
0
121
14:12 09.08.2023
В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв из-за утечки газа
0
141
14:00 09.08.2023
В Софии вновь повредили памятник Советской армии, граждане вышли на его защиту
0
166
13:32 09.08.2023
Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад
0
219
13:20 09.08.2023
Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу
0
201
13:10 09.08.2023
Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде
0
229
13:07 09.08.2023
Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года
0
205
13:00 09.08.2023
У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу
0
259
12:32 09.08.2023
Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины — СМИ
0
278

Возврат к списку