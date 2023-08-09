Зеленский сообщил, что заседание ставки «в самом узком составе» обсудило наступление ВСУ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего «в специальном формате», на котором обсуждалось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.