0
0
0
НОВОСТИ

У берегов Канарских островов спасены почти 450 мигрантов

15:12 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 442 нелегальных мигранта прибыли за последние сутки на остров Лансароте (автономное сообщество Канарские острова) после предоставления помощи со стороны испанских спасателей. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, нелегалы находились на девяти лодках недалеко от острова. Среди спасенных почти 50 несовершеннолетних.

По данным МВД Испании, с января по июль 2023 года на Канарские острова прибыло более 8,5 тыс. нелегалов. Этот показатель почти на 11,3% меньше цифры за аналогичный период прошлого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 09.08.2023
Зеленский сообщил, что заседание ставки «в самом узком составе» обсудило наступление ВСУ
0
66
14:32 09.08.2023
Цена нефти марки Brent на ICE превышала $87 за баррель
0
121
14:12 09.08.2023
В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв из-за утечки газа
0
141
14:00 09.08.2023
В Софии вновь повредили памятник Советской армии, граждане вышли на его защиту
0
166
13:32 09.08.2023
Встреча с президентом Турции не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара — Асад
0
219
13:20 09.08.2023
Киев уже получил от Запада сотни танков, тысячи бронемашин и десятки РСЗО и ЗРК — Шойгу
0
201
13:10 09.08.2023
Около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения получили повреждения при взрыве в Сергиевом Посаде
0
229
13:07 09.08.2023
Заселение новостройки на 341 квартиру в Люблино по реновации начнется до конца года
0
205
13:00 09.08.2023
У Польши есть планы по созданию соединения для оккупации Западной Украины — Шойгу
0
259
12:32 09.08.2023
Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины — СМИ
0
278

Возврат к списку