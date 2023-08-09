15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран начал испытания сверхзвуковой крылатой ракеты, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как отмечается, крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением. Ракеты нового поколения имеют в составе прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД), что позволяет им развивать большую скорость.

В июне власти Ирана продемонстрировали первую гиперзвуковую баллистическую ракету иранского производства «Фаттах». Таким образом Иран стал четвертой страной мира, имеющей на вооружении гиперзвуковые технологии.