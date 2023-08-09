В Нигере задержан сын не признавшей власть мятежников посла во Франции
16:00 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сын посла Нигера во Франции Аишаты Буламы Кане, об отстранении которой заявляли захватившие власть мятежники, Идрисса Кане задержан в Ниамее по обвинению в похищении государственных средств. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломата.
Его дело передано в Высшее управление по борьбе с коррупцией и аналогичными правонарушениями, отмечает агентство. Чем конкретно обусловлено задержание, пока не сообщается.
Ранее мятежники заявили об отстранении посла Нигера в Париже Аишаты Буламы Кане, однако та не признала их решения и продолжила работу по поручению президента Мохамеда Базума.
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